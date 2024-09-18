Знаки Зодіаку , які найчастіше зраджують, можуть мати риси, які роблять їх більш схильними до зрад, це не означає, що вони це робитимуть.

Зрада - це в кінцевому підсумку вибір, який деякі люди роблять незалежно від свого знака зодіаку, тому важливо не судити будь-кого тільки за його знаком зодіаку.

Які знаки Зодіаку найчастіше зраджують?

1. Терези

Терези - великі любителі флірту, тому так багато людей не наважуються вступати з ними у відносини. І, можливо, вони мають рацію у своїх сумнівах! Хоча ви могли б подумати, що флірт припиниться, як тільки Терези вступлять у серйозні відносини, цього не відбувається. І хоча зазвичай він нешкідливий, флірт іноді заходить надто далеко. Тому цей знак Зодіаку найчастіше зраджує.

2. Близнюки

Близнюки дуже потребують відносин, тому якщо ви не можете приділяти їм цілодобову увагу, вони знайдуть того, хто зможе. Близнюки можуть бути досить нерішучими, тому їм подобається мати вибір, і якщо є щось, що ви даєте, і вони хочуть зберегти, вони будуть тримати вас поруч, щоб отримати це.

Близнюки, швидше за все, змінять, якщо вони хочуть всього — і якщо один чи два партнери не можуть їм цього дати, хто може сказати, що вони не підуть шукати третього?

3. Козеріг

Відповідаючи на запитання, які знаки Зодіаку найчастіше зраджують, слід пам'ятати, що Козеріг шукає у своїх відносинах щось дуже конкретне: отримати якнайбільше. Це означає, що він шукає щастя, підтримки, стабільності та, можливо, навіть статусу. Оскільки все це може бути важко знайти в одному партнері, коли Козеріг знаходить це, він не буде тим, хто ризикне це втратити.

Джерело: yourtango .

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