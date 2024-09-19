Повністю відмовитися від відключень електроенергії Україні вдасться нескоро, тому треба підготуватись.

Ситуація зі світлом з приходом холодів буде важкою, тому енергетики опублікували інструкцію, що має зробити кожна українська родина перед похолоданням.

Про це йдеться в порадах, опублікованих на сайті "Київтеплоенерго".

Ці рекомендації були розроблені на основі інформації, зібраної профільним міністерством. Першочерговим завданням є зменшення тепловтрат у вашій квартирі або будинку.

"Проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть їх, а також двері. Виберіть одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації", – зазначають експерти.

Наступний крок – перевірка обладнання. Рекомендується звертатися до кваліфікованих фахівців, які мають відповідні знання та ліцензії, зокрема для газового обладнання.

"Викличте фахівця для перевірки розеток, проводки та електроприладів. Якщо у вас індивідуальне опалення, проведіть технічне обслуговування котла", – додають у порадах.

Окремим етапом підготовки є обслуговування батарей. "Відсуньте меблі від батарей, зберіть штори та зніміть декоративні панелі. Наклейте тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями", – радять експерти.

Також варто підготувати додаткові джерела тепла. Перевірте стан теплої підлоги, обігрівачів і кондиціонера. Проведіть технічне обслуговування кондиціонера та дізнайтеся, чи може він виконувати функцію обігріву і при яких температурах.

Останній етап – спільно з сусідами подбати про утеплення під’їзду та будинку. Переконайтеся, що тепло зберігається в під’їздах, підвалах та горищах. Трубопроводи мають бути утеплені, а всі вікна та двері – щільно зачинені.

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