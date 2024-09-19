Дізнайтеся, як оскаржити відмову ТЦК у наданні відстрочки під час мобілізації в Україні, уникнути мобілізації на час розгляду справи та захистити свої права.

Зараз в Україні триває війна з Росією, і для захисту країни загальна мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років, проте деякі категорії осіб мають право на відстрочку від військової служби, зокрема через стан здоров'я або сімейні обставини.

Про це пише Оbozrevatel.

Якщо громадянин, який має право на відстрочку стикається з відмовою ТЦК та СП у її наданні, він має право оскаржити це рішення.

Як оскаржити відмову ТЦК у наданні відстрочки

Якщо комісія безпідставно відмовляється у задоволенні заяви про відстрочку, необхідно подати позов до адміністративного суду. Це зробити неможливо після отримання письмової необхідності відмови, щоб уникнути можливих ускладнень, пов'язаних із мобілізацією. Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) відновити права буде вже складніше, кожна особа може бути призначена на військову службу, і скасування наказу про мобілізацію стане єдиним можливим шляхом для скасування призову.

Для оскарження рішення слід підготувати відповідні документи та матеріали для подання позову до адміністративного суду за проживання. Після подання позову суд має розпочати провадження у справі. Судовий процес триває до двох місяців, а рішення набирає законну силу через 30 днів після його прийняття.

Як уникнути мобілізації під час розгляду позову

Щоб уникнути мобілізації на розгляд розгляду адміністративної справи, слід подати до суду заяву про забезпечення позову. У ній можна просити суд заборонити ТЦК вчиняти дії, пов’язані з прийняттям наказу про призов, до прийняття рішення суду законної сили. Якщо така заява не подана, особу можна мобілізувати, і вона видає новий юридичний статус військовослужбовця, що ускладнює реалізацію прав на відстрочку та виконання судового рішення.

Поради юриста на випадок відмови у відстрочці

Юрист Ярослав Гришин зазначає, що ТЦК не може відмовити у наданні відстрочки без підстав, передбачених законом. Закон чітко визначає категорії осіб, які мають право на відстрочку, такі як інваліди ІІ-ІІІ груп, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, діти-інваліди та інші категорії. Комісія не може порушити ці норми, а конкретні причини для відмови не є підставою для порушення законодавства. У разі потреби можна також подати заяву про злочин щодо порушення членами комісії.

Зберігайте всі документи, бажано завірені нотаріально, і уникайте проходження ВЛК до отримання судового рішення.

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