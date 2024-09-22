В Україні взимку очікуються можливі відключення електроенергії через дефіцит потужностей, проте за оптимістичним сценарієм такі обмеження будуть застосовуватися лише в разі сильних морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в уряді.

За інформацією посадовця, проблем з енергопостачанням до кінця жовтня – початку листопада не передбачається. Незважаючи на можливі загрози повторних атак і дефіцит генерації, уряд зберігає позитивний настрій.

Як зазначає видання, при сприятливому розвитку подій зима пройде так само, як і минулого року — майже без відключень. Проте вони можуть статися під час сильних морозів, коли температура опуститься до -10 °C.

У Кабміні також наголосили, що енергетичні об’єкти в Україні мають високий рівень захисту, додатково введено нові генераційні потужності та збільшено обсяги імпорту електроенергії.

Раніше Politeka також писала про те, що з 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено пільговий тариф 2,64 грн/кВтгод для електроопалення на перші 2000 кВтгод в місяць до 30 квітня.