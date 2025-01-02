Українцям надали інформацію про ліквідацію російських генералів під час війни проти України.

Так, нещодавно у російській столиці було ліквідовано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

54-річного Ігоря Кирилова було вбито 17 грудня у Москві біля будинку на Рязанському проспекті.

Ігор Кирилов – найбільш високопоставлений військовий рф убитий у тилу з початку війни.

У листопаді 2024 року стало відомо про смерть одразу двох російських генералів.

Через поранення, отриманих від удару дроном у Красногорівці, помер генерал-майор Павло Клименко, він командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Захарченка.

За непідтвердженою інформацією, у листопаді в Курській області загинув генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

У 2023 році на війні проти України загинули генерал-майор ВДВ Дмитро Ульянов, генерал-майор Сергій Горячов, генерал-лейтенант Олег Цоков та генерал-майор Володимир Завадський.

У перший рік повномасштабної війни, яку розв'язала росія, загинули генерал-майор Андрій Суховецький, біля Маріуполя, генерал-майор Володимир Фролов, генерал-майор Андрій Колесников, генерал-майор Олег Мітяєв в Маріуполі, генерал-майор Андрій Симонов, біля міста Ізюм, генерал-майор майор Канамат Боташев, не далеко від Попасної, генерал-майор Роман Кутузов біля Миколаївки.

Джерело: slovoidilo.

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