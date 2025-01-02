Так, недавно в российской столице был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
54-летний Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве возде дома на Рязанском проспекте.
Игорь Кириллов – самый высокопоставленный военный РФ убитый в тылу с начала войны.
В ноябре 2024 стало известно о смерти сразу двух российских генералов.
Из-за ранений, полученных от удара дроном в Красногоровке, умер генерал-майор Павел Клименко, он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Захарченко.
По неподтвержденной информации, в ноябре в Курской области погиб генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
В 2023 году на войне против Украины погибли генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов, генерал-майор Сергей Горячев, генерал-лейтенант Олег Цоков и генерал-майор Владимир Завадский.
В первый год полномасштабной войны, развязавшей россия, погибли генерал-майор Андрей Суховецкий, возле Мариуполя, генерал-майор Владимир Фролов, генерал-майор Андрей Колесников, генерал-майор Олег Митяев в Мариуполе, генерал-майор Андрей Симонов, возле города Изюм, генерал-майор майор Канамат Боташев, не далеко от Попасной, генерал-майор Роман Кутузов возле Николаевки.
Источник: slovoidilo .
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