Українці можуть скористатися внутрішнім роумінгом для перемикання на іншого оператора за відсутності мобільного зв'язку.

В Україні послуга внутрішнього роумінгу доступна для абонентів Vodafone, "Київстар" та lifecell.

Вона дозволяє підключитися до мережі іншого оператора у разі зникнення сигналу. Тарифи на дзвінки та SMS при цьому залишаються стандартними.

Для налаштування роумінгу на Android необхідно вимкнути автоматичний вибір мережі. Це робиться через меню налаштувань телефону, де потрібно вибрати розділ "Мобільна мережа" або "Підключення", а потім пункт "Оператор".

Після вимкнення цієї функції розпочнеться пошук доступних мереж. Коли пошук завершиться, потрібно вибрати одну з них: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо з'єднання не вдалося, можна повторити спробу або вибрати іншу мережу. Після успішного підключення потрібно перевірити можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS.

На пристроях iOS автоматичний вибір мережі вимикається через меню "Параметри" у розділі "Стільникові дані" та підпункті "Вибір мережі". Після цього пристрій проведе пошук доступних операторів, і користувачеві буде запропоновано вибрати мережу. Після підключення необхідно переконатися у використанні голосового зв'язку та текстових повідомлень.

Для увімкнення мобільного інтернету в роумінгу на Android активується функція "Передача даних у роумінгу", а на iOS – "Роумінг даних". Ці налаштування дозволять використовувати Інтернет через мережу іншого оператора.

Рекомендується регулярно перевіряти, чи не відновився зв'язок у основного оператора. Повертатися до стандартних налаштувань зв'язку потрібно відразу після появи сигналу.

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