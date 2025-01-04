Багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк віддав життя за незалежність нашої держави.
Про це повідомив Департамент молоді та спорту Луцької міськради.
«З глибоким сумом повідомляємо, що в боях за незалежність нашої держави загинув спортсмен, тренер і багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях…", — йдеться в повідомленні.
Федерація карате України повідомила, що Семенюк загинув під час бойового завдання.
Заслужений тренер України Олександр Пікулін розповів про Олександра Семенюка:
«Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності».
"Вічна світла пам'ять Герою... Найщиріші співчуття рідним...",
"Вічна памʼять! Спочивай з Богом, Олександре. Слава Герою!",
"Вічна і Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким",
"Вічна шана! Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за нас, за Україну", - пишуть українці у коментарях.
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