Титулований спортсмен віддав життя за Україну в боях із російськими загарбниками.

Багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк віддав життя за незалежність нашої держави.

Про це повідомив Департамент молоді та спорту Луцької міськради.

«З глибоким сумом повідомляємо, що в боях за незалежність нашої держави загинув спортсмен, тренер і багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях…", — йдеться в повідомленні.

Федерація карате України повідомила, що Семенюк загинув під час бойового завдання.

Заслужений тренер України Олександр Пікулін розповів про Олександра Семенюка:

«Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності».

"Вічна світла пам'ять Герою... Найщиріші співчуття рідним...",

"Вічна памʼять! Спочивай з Богом, Олександре. Слава Герою!",

"Вічна і Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким",

"Вічна шана! Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за нас, за Україну", - пишуть українці у коментарях.