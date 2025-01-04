Многократный чемпион мира по каратэ Александр Семенюк отдал жизнь за независимость нашего государства.
Об этом сообщил Департамент молодежи и спорта Луцкого горсовета.
«С глубокой грустью сообщаем, что в боях за независимость нашего государства погиб спортсмен, тренер и многократный чемпион мира по каратэ Александр Семенюк.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре навсегда останется в наших сердцах...", - говорится в сообщении.
Федерация каратэ Украины сообщила, что Семенюк погиб во время боевого задания.
Заслуженный тренер Украины Александр Пикулин рассказал об Александре Семенюке:
«Александр был не просто воином. Для меня он олицетворял целую эпоху украинского каратэ — на которую я равнялся, с которой соревновался и благодаря которой когда-то поверил в себя. Его путь был примером для многих: путь честности, силы и достоинства».
"Вечная светлая память Герою... Самые искренние соболезнования родным...",
"Вечная память! Почи с Богом, Александр. Слава Герою!",
"Вечная и Светлая память Герою. Соболезнование родным и близким",
"Вечное уважение! Вечная память тем, кто отдал жизнь за нас, за Украину", - пишут украинцы в комментариях.
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