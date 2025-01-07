Причиною потепління є приплив теплого та вологого повітря з середземноморських широт; це підвищить температурний фон і не виключені рекордні показники максимальної температури.

7 січня в Україну, після короткочасних морозів, прийде весняне тепло.

За прогнозами синоптика Ігора Кібальчича, протягом дня температура повітря значно підвищиться, а в окремих регіонах можливі рекордні показники. Синоптик також додав, що 7 січня в Україні буде переважно без опадів. Однак на північному сході країни вночі очікується сніг і мокрий сніг, а місцями утворюватиметься ожеледиця. У західних областях можливі тумани. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря вночі варіюватиметься від -1 до +4 градусів тепла, а вдень очікується від +3 до +8 градусів. В південних та західних областях температура підніметься до +11 градусів.

Синоптик пояснює, що причиною такого потепління є приплив теплого та вологого повітря з середземноморських широт. Через це температурний фон суттєво підвищиться, не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом.

Раніше Politeka писала, що перша декада січня принесе різкі коливання температури від плюса до мінуса. Середина місяця буде умовно холодною: вночі — мінус, вдень — плюсові температури.

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