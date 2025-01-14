Один из пограничников, по словам прокурора, получил более 3 тысяч долларов за выдачу военнообязанным специальных карт.

В Одесской области военнослужащие помогали своим родственникам незаконно пересекать границу .

Об этом в интервью радио "Бриз" говорит руководитель Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Егор Швыдкий .

Высокопоставленные должностные лица в оборонных структурах используют свое служебное положение, чтобы помочь близким людям призывного возраста уехать за пределы Украины. В настоящее время прокуратура занимается расследованием семи таких дел.

В течение 2024 года открыто более двадцати уголовных производств по переправке военнообязанных за границу за взятки. Словом, из них более пятнадцати случаев касаются представителей военных формирований, в том числе сотрудников Государственной пограничной службы и центров комплектования.

Один из пограничников, по словам прокурора, получил более 3 тысяч долларов за выдачу военнообязанным специальных карт, которые позволили беспрепятственно пересекать контрольные пункты.

Кроме того, в течение года было составлено 23 протокола о нарушении конфликта интересов. Это касалось случаев, когда сотрудники Госпогранслужбы пропускали своих родственников за границу, нарушая правила проверки лиц и предоставляя разрешения на выезд тем, кто в условиях военного положения не имел на это права.

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