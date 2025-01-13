Хоча ці тварини виглядають вражаюче, утримувати їх у домашніх умовах не так просто.

В Україні з'явилася рідкісна пропозиція — продаж каракала, дикої кішки, яка коштує майже 250 тисяч гривень.

Оголошення про продаж розміщене на популярному сайті, де зазначається, що кошеняті всього україною два місяці, а його ціна — 5400 євро, що в гривневому еквіваленті становить понад 235 тисяч.

Ці тварини належать до одних з найдорожчих домашніх котів у світі, і їхнє одомашнення — справжній виклик.

Каракал — це не звичайна кішка. Довгий час її відносили до роду рись через схожість у зовнішності, а її найближчими родичами є золотий каракал та сервал. Ці тварини поширені в саванах, пустелях і передгір'ях Африки, Аравійського півострова, а також в Азії.

Каракали — нічні хижаки, які ведуть "сам по собі" спосіб життя. Вони мають довжину тіла від 65 до 82 см, хвіст — 25-30 см, а вага коливається від 11 до 19 кг. Назва "каракал" походить від турецького "кара кулак", що в перекладі означає "чорне вухо" через характерну чорну пляму на вушних кінцях.

Хоча ці тварини виглядають вражаюче, утримувати їх у домашніх умовах не так просто. Каракали потребують великого простору, тому не підходять для утримання в квартирах. Їхній раціон повинен складатися зі спеціальної їжі, і годувати їх "людською" їжею не можна. Також варто відзначити, що їх характер досить складний, тому не варто заводити каракала в сім'ях з маленькими дітьми.

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