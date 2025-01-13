Суд розцінив ці дії як умисне ухилення від мобілізації під час особливого періоду.

У Тисменицькому районному суді Івано-Франківської області 41-річного чоловіка визнали винним за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 10 грудня 2024 року.

Він отримав покарання в один рік позбавлення волі, оскільки не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК), попри визнання придатним до служби. Замість цього, чоловік пояснив свою відмову особистими проблемами, зокрема потребою доглядати за літніми батьками.

Згідно з вироком суду, обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію 31 серпня 2023 року, після чого мав відвідати ТЦК 1 вересня. Однак, не з'явившись на виклик, він заявив, що не був готовий служити в армії та що обов'язок по догляду за батьками є важливим. Суд розцінив ці дії як умисне ухилення від мобілізації під час особливого періоду.

Чоловік визнав свою провину та висловив щире каяття. Однак, незважаючи на це, суд ухвалив рішення про призначення покарання у вигляді одного року ув'язнення, підкріпленого відповідною статтею Кримінального кодексу України.

Також Politeka писала про те, що у Полтавській області військовозобов'язаний відмовився від мобілізації, пояснивши це своїм віком і станом здоров'я.

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