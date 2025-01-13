Суд расценил эти действия как преднамеренное уклонение от мобилизации в особый период.

В Тисменицком районном суде Ивано-Франковской области 41-летний мужчина признан виновным за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 10 декабря 2024 года.

Он получил наказание в один год лишения свободы, поскольку не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК), несмотря на признание пригодным к службе. Вместо этого мужчина объяснил свой отказ личными проблемами, в частности потребностью ухаживать за пожилыми родителями.

Согласно приговору суда, обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию 31 августа 2023 года, после чего должен был посетить ТЦК 1 сентября. Однако, не явившись на вызов, он заявил, что не был готов служить в армии и что обязанность по уходу за родителями важна. Суд расценил эти действия как преднамеренное уклонение от мобилизации в особый период.

Муж признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Однако, несмотря на это, суд принял решение о назначении наказания в виде года заключения, подкрепленного соответствующей статьей Уголовного кодекса Украины.

Также Politeka писала о том, что в Полтавской области военнообязанный отказался от мобилизации, объяснив это своим возрастом и состоянием здоровья.

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