Верховна Рада України ухвалила за основу важливі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які значно пом’якшують штрафи для військовозобов'язаних громадян за неоновлення персональних даних у державних реєстрах.

Так, штрафи можуть бути знижені на 50%, якщо особа самостійно звернеться для уточнення інформації через систему "Резерв+".

Проєкт закону №12093 підтримав 231 депутат на першому читанні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Цей законопроєкт дає можливість військовозобов’язаним уникнути високих штрафів, які коливалися від 17 000 до 25 500 гривень, зменшивши суму до 8500 гривень. Це можливо, якщо особа добровільно звернеться до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки або до Центрів надання адміністративних послуг для уточнення своїх даних.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що понад 6 мільйонів громадян не уточнили свої персональні дані у 2024 році, що ускладнює процес мобілізації та ведення військового обліку.

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати - надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян", - йдеться в документі.

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