Великдень є надзвичайно важливим святом для віруючих українців, традиції цього дня передаються з покоління до покоління.

Великдень — одне з найважливіших свят, яке символізує воскресіння Ісуса Христа і перемогу життя над смертю.

У 2025 році дата буде однакова як для православних, так і для католиків.

Дата Великодня обчислюється за складними церковними правилами, що базуються на астрономічних явищах та календарях.

Православні віруючі, на відміну від католиків, для позначення дати використовують старий (юліанський) календар, у якому весняне рівнодення відзначається 3 квітня.

Таким чином, православний Великдень не може наступити раніше, ніж 4 квітня.

Згідно з православним церковним календарем на 2025 рік, Великий (тобто багатоденний) пост триватиме у 2025 році з 3 березня по 19 квітня.

У ніч перед Великоднем віруючі збираються на всенічну службу, потім освячують кошики з паски, яйцями, ковбасою та іншими святковими стравами.

Писанки та великодні яйця— одні з головних символів Великодня, писанки розписують воском і фарбують у різні кольори.

Православний та католицький Великдень 2025 року настане 20 квітня, раніше однакова дата для християн потрапляла на 16 квітня 2017 року.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, всі "неперехідні" свята, з нерухомими датами, змістилися на 13 днів раніше.

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