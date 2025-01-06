7 января (20 января по старому стилю), на следующий день после Крещения Господня, отмечают день памяти Иоанна Крестителя (или Предтечи) - Собор Иоанна Предтечи.
Иоанн напророчил приход Сына Божьего перед Рождением Христа, крестил Спасителя в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения.
По старому (юлианскому) календарю 7 января верующие отмечали Рождество Христово.
Украинское рождественские традиции имеют давнее происхождение.
В народный праздник 7 января дети и взрослые разыгрывали вертеп (театральную сценку) про рождение Иисуса Христа.
Дети и молодежь 7 января читаали колядки на Рождество.
Что нельзя делать 7 января:
Хорошей приметой считается, если 7 января первым в дом зайдет мужчина, если первой зайдет женщина - может случиться беда.
Нельзя надевать грязную и порванную одежду, на Рождество нельзя было работать.
Церковь осуждает любые гадания на Рождество.
По давней примете хозяевам нельзя покидать праздничный стол 7 января раньше гостей.
Народные приметы и традиции на 7 января, среди наших предков их было немало:
смотрели, какой день 7 января: метель - на Масленицу будут ветры и сильный снег.
полнолуние до наводнений весной.
Если мороз 7 января – скоро придет оттепель.
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