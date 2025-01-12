Пасха является чрезвычайно важным праздником для верующих украинцев, традиции этого дня передаются из поколения в поколение.

Пасха — один из важнейших праздников, который символизирует воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью.

В 2025 году дата будет одинакова как для православных, так и для католиков.

Дата Пасхи высчитывается по сложным церковным правилам, которые базируются на астрономических явлениях и календарях.

Православные верующие, в отличие от католиков, для обозначения даты используют старый (юлианский) календарь, в котором весеннего равноденствия отмечается 3 апреля.

Таким образом, православная Пасха не может наступить раньше 4 апреля.

Согласно православному церковному календарю на 2025 год, Великий (то есть многодневный) пост продлится в 2025 году с 3 марта по 19 апреля.

В ночь перед Пасхой верующие собираются на всенощную службу, затем освящают корзины с куличами, яйцами, колбасой и другими праздничными блюдами.

Писанки и пасхальные яйца — одни из главных символов Пасхи, писанки расписывают воском и красят в разные цвета.

Православная и католическая Пасха 2025 наступит 20 апреля, раньше одинаковая дата для христиан попадала на 16 апреля 2017 года.

Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, все "непереходящие" праздники, с неподвижными датами, сместились на 13 дней раньше.

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