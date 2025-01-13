Набор документов подтвердит факт содержания несовершеннолетних детей и обеспечит право на отсрочку от мобилизации.

Мужчины, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, могут получить отсрочку от мобилизации, даже если эти дети рождены в разных браках или вне брака.

Однако для подтверждения этого права им необходимо добавить дополнительные документы, рассказывает адвокат Юрий Айвазянна на портале "Юристи.UA".

Он пояснил, что отсрочка распространяется не только на родителей, имеющих троих детей в одном браке, но и на тех, чьи дети рождены в разных браках или вообще вне брака. Однако для оформления отсрочки таким родителям необходимо предоставить доказательства содержания детей.

Среди документов – копии свидетельств о рождении детей, решение суда о расторжении предыдущего брака, актуальное свидетельство о браке и решение суда или договор о выплате алиментов. Набор документов подтвердит факт содержания несовершеннолетних детей и обеспечит право на отсрочку от мобилизации.

Также Politeka писала о том, что в Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и подлежат мобилизации, но для определенных категорий лиц существует возможность получить отсрочку, однако можно ли это сделать без наличия военного билета?

Юристка Неля Романенко дала ответ на этот вопрос, разъяснив нюансы этого процесса, передает b2bconsult.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.