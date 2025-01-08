Юристка підкреслила, що хоча зазвичай ТЦК вимагають особистої присутності для оформлення відстрочки, це не відповідає вимогам закону.

В Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та підлягають мобілізації, але для певних категорій осіб існує можливість отримати відстрочку, однак чи можна це зробити без наявності військового квитка?

Юристка Неля Романенко дала відповідь на це питання, роз'яснивши нюанси цього процесу, передає b2bconsult.

Згідно з її словами, під час оформлення відстрочки чоловік має подати відповідні документи до відповідної установи. Водночас варто пам'ятати, що за відсутність військового квитка може бути складено протокол про адміністративне правопорушення через порушення правил військового обліку, з накладенням штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Романенко зазначила, що при подачі документів на відстрочку особа має право отримати військовий квиток, а поки ці документи перебувають на розгляді, вона не зобов'язана проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Крім того, документи для оформлення відстрочки можна подавати не лише особисто, а й поштою — цінним листом з описом вкладення.

Юристка підкреслила, що хоча зазвичай ТЦК вимагають особистої присутності для оформлення відстрочки, це не відповідає вимогам закону. Документи, подані поштою, повинні бути зафіксовані у мобільному застосунку "Резерв+", а також мати електронний військово-обліковий документ, який є рівноцінним паперовому. У разі необхідності уточнення інформації, у застосунку може з'явитися повідомлення з інструкцією для подальших дій.

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