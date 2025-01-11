Українцям повідомили про дати реєстрації майбутніх вступників для проходження національного мультипредметного тесту у 2025 році.

Учасники основної сесії НМТ з 4 травня матимуть можливість завантажити зі персональних кабінетів запрошення, де буде вказано дату, час і місце проведення тестування.

Через російську агресію змінився освітній процес, випускники четвертий рік складатимуть національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО.

У Міністерство освіти і науки визначили дати реєстрації майбутніх вступників для проходження національного мультипредметного тесту у 2025 році.

Так, реєстрація учасників мультитесту (НМТ-2025) відбуватиметься у два періоди:

основний триватиме з 6 березня до 3 квітня.

До 8 квітня зареєстровані учасники НТМ зможуть у персональних кабінетах внести зміни, наприклад, обрати інший предмет додаткового блоку, змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, де бажають пройти мультитест.

Додатковий триватиме з 9 до 14 травня, в чай час можуть зареєструватись вступники, які не зробили цього з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період, але їм було відмовлено в реєстрації.

Тому зміни до реєстраційних даних вступники зможуть внести до 19 травня.

Таким чином, у 2025 році вступники складатимуть НМТ протягом травня-липня:

основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова сесія з 14 до 25 липня.

Джерело: видання Освіта.ua.

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