Учасники основної сесії НМТ з 4 травня матимуть можливість завантажити зі персональних кабінетів запрошення, де буде вказано дату, час і місце проведення тестування.
Через російську агресію змінився освітній процес, випускники четвертий рік складатимуть національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО.
У Міністерство освіти і науки визначили дати реєстрації майбутніх вступників для проходження національного мультипредметного тесту у 2025 році.
Так, реєстрація учасників мультитесту (НМТ-2025) відбуватиметься у два періоди:
основний триватиме з 6 березня до 3 квітня.
До 8 квітня зареєстровані учасники НТМ зможуть у персональних кабінетах внести зміни, наприклад, обрати інший предмет додаткового блоку, змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, де бажають пройти мультитест.
Додатковий триватиме з 9 до 14 травня, в чай час можуть зареєструватись вступники, які не зробили цього з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період, але їм було відмовлено в реєстрації.
Тому зміни до реєстраційних даних вступники зможуть внести до 19 травня.
Таким чином, у 2025 році вступники складатимуть НМТ протягом травня-липня:
основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова сесія з 14 до 25 липня.
Джерело: видання Освіта.ua.
Останні новини України:
Українці можуть скасувати обмін доларів та повернути кошти: в НБУ розкрили, як це зробити.
Курс валют та розмір зарплат: з'явились прогнози на 2025 рік, що чекає на українців.
Україна приєднається до зони платежів у євро: в НБУ повідомили, що це означає та чи замінять гривню на валюту ЄС.