Украинцам сообщили о датах регистрации будущих поступающих для прохождения национального мультипредметного теста в 2025 году.

Участники основной сессии НМТ с 4 мая смогут загрузить из персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Из-за российской агрессии изменился образовательный процесс, выпускники четвертый год будут сдавать национальное мультипредметное тестирование (НМТ) вместо ВНО.

В Министерство образования и науки определили даты регистрации будущих поступающих для прохождения национального мультипредметного теста в 2025 году.

Так, регистрация участников мультитеста (НМТ-2025) будет проходить в два периода:

основной продлится с 6 марта по 3 апреля.

До 8 апреля зарегистрированные участники НТМ смогут в персональных кабинетах внести изменения, например выбрать другой предмет дополнительного блока, изменить населенный пункт в Украине или за рубежом, где желают пройти мультитест.

Дополнительный продлится с 9 по 14 мая, в чай ​​время могут зарегистрироваться поступающие, которые не сделали этого по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и регистрировавшиеся в основной период, но им было отказано в регистрации.

Поэтому изменения в регистрационные данные поступающие смогут внести до 19 мая.

Таким образом, в 2025 году поступающие будут составлять НМТ в течение мая-июля:

основная сессия продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная сессия с 14 по 25 июля.

Источник: издание Освіта.ua.

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.