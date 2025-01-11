За останній рік було зафіксовано 52 температурні рекорди, найбільше у квітні (13) та липні (14).

Після кількох теплих днів зима знову нагадує про себе.

Синоптики попереджають: найближчим часом українців чекають похолодання, а підекуди й морози.

Що відомо про погоду найближчими днями

Уже з 11 січня синоптики прогнозують зниження температури. За словами метеорологині Наталії Діденко, похолодання буде помірним: вночі очікуються невеликі морози, вдень — від -2 °С до +3 °С.

Середня місячна температура січня, за прогнозами, становитиме від 0 до -3 °С, а в південних областях і на Закарпатті – від 0 до +2 °С. Січень цього року може бути на 3–4 °С холоднішим за грудень, який загалом був близьким до кліматичної норми.

Абсолютні температурні рекорди

За багаторічними спостереженнями найнижча температура в Україні сягала -41,9 °С (зафіксовано в Луганській і Черкаській області), а найвищий січневий максимум — +18 °С, в Криму навіть +21 °С.

Рекордно теплий 2024 рік

Цікаво, що 2024 рік став найтеплішим в історії Києва за весь час метеорологічних спостережень. Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, середньорічна температура в столиці склала +11,4 °С, що на 2,4 °С досягло кліматичної норми.

За останній рік було зафіксовано 52 температурні рекорди, найбільше — у квітні (13) та липні (14). Найхолодніше було 9 січня (-15,8 °С), а найхолодніше — 16 липня (+36,0 °С).

Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичній нормі. Найвологішими місяцями були квітень і червень, тоді як травень і вересень принесли значно менше дощу, ніж традиційно.

Джерело: ТСН

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