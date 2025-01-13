В Україні набувають чинності зміни щодо розрахунку середнього місячного сукупного доходу сім’ї, який враховується при наданні житлових субсидій та інших видів державної допомоги.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Тепер із заробітної плати будуть відніматися не тільки суми для податку на доходи фізичних осіб, а й на військовий збір.

Зміни затверджено Кабінетом Міністрів України постановою № 1467 від 20 грудня 2024 року та набирають чинність 24 грудня 2024 року.

Відтепер при розрахунках доходів домогосподарства, що впливає на визначення права на житлову субсидію, а також на розмір пільги, заробітна плата мінусується не лише на податок на доходи фізичних осіб, а й військовий збір. Як зазначають в ПФУ, це вплине на підрахунок розміру субсидії.

До слова, субсидія розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем. Знаючи середньомісячний дохід родини, можна визначити, скільки буде потрібно сплачувати за послуги без допомоги держави.

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Крім того, з січня стартує нова програма, яка забезпечує субсидії на оплату оренди житла, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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