Так, експерт розповів про нову комбіновану атаку окупантів по Україні, яка була спрямована на енергооб'єкти.

Як пов'язана масована ракетна атака по Україні та удари по РФ розповів пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Це була комбінована атака, в основному спрямована на наші енергооб'єкти, на західну частину України. Намагалися, швидше за все, дістати до газових сховищ, до станцій, що перекачують, - алаверди, якщо можна сказати, після ударів по нафтовиці Росії", - говорить Світан.

За словами Світана, по Саратову було завдано удару по нафтопереробному заводу і повторний удар по базі "Кристал" в Енгельсі, де сотні тисяч тонн авіаційної гасу.

"Якщо до нього дістати (я думаю, зараз наші спецслужби працюють), якщо дістати до цього підземного сховища авіаційного гасу, то там політає весь Енгельс. Не тільки льотчики, а все місто літатиме, якщо його підірвати", - вважає Світан.

Також експерт додав, що масований удар, який був завданий Енгельсу і не дав можливості з нього злітати літаками, тому вони в основному працювали з Саваслейки, з Оленьі.

"Отже, найближчим часом відпрацьовуватимуть і звідти. Треба бути дуже уважним. Це може бути не поодинока атака, ще може бути найближчим часом повторна", - попередив Світан.

Джерело: Radio NV.

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