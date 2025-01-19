Процедура отримання витягу передбачає подачу запиту до Управління з питань осіб, зниклих безвісти, які підпорядковуються Секретаріату Уповноваженого з питань таких осіб.

Кабінет Міністрів України ухвалив важливу постанову, яка дозволяє родичам осіб, зниклих безвісти за особливих потреб, отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше ця категорія громадян не могла бути наділена таким правом через юридичні невизначеності. Урядова ініціатива, підтримана Міністерством внутрішніх справ, покликала усунути ці перешкоди, повідомила пресслужба відомства.

До цього часу, щоб отримати відстрочку, родичі зниклих безвісти військових були змушені звертатися до суду для офіційного визнання особи безвісно зниклою. Проте законодавство не надавало чіткої процедури для такого визнання, що ускладнювало процес. Тепер, щоб оформити відстрочку, достатньо отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих потреб.

Процедура отримання витягу передбачає подачу запиту до Управління з питань осіб, зниклих безвісти, які підпорядковуються Секретаріату Уповноваженого з питань таких осіб. Запит має надати інформацію про особу, що зникла безвісти, а також підтвердження про родинний зв'язок із заявником. Додатково потрібно надіслати копії документів, що підтверджують особу та родинні стосунки.

Запити можна подати поштою або електронною поштою за адресою: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, або pgmia @mvs.gov.ua. Деталі щодо процесу доступні за відповідними посиланнями.

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