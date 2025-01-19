Дізнайтеся, яке свято 20 січня у церковному календарі, головні традиції цього дня та заборони.

20 січня у церковному календарі – день пам'яті святого Євфимія Великого.

20 січня (2 лютого за старим стилем) – день пам'яті преподобного Євфимія Великого.

20 січня у церкві вшановують пам'ять преподобного Євфимія схимника та Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни та Римми.

Свято 20 січня за старим стилем – Собор Іоанна Предтечі.

20 січня на день святого Євфимія важливо сходити до церкви чи помолитися вдома.

У святого просять вилікувати душу та тіло від недуг, допомоги у прийнятті складних рішень, зміцненні віри.

За старих часів 20 січня обов'язково випікали хліб, адже вважалося, що він принесе успіх.

Якщо з'їсти гарячий шматочок свіжоспеченого хліба - хвороби оминуть.

Що не можна робити 20 січня:

20 січня слід бути особливо обережними із гострими предметами, раніше вірили, якщо поріжешся – хтось із близьких захворіє.

Не можна піднімати з землі дрібницю - це до злиднів, треба побоюватися щось втратити, інакше весь рік будуть фінансові труднощі.

Прикмети на 20 січня:

Якщо погода 20 січня стоїть ясна та холодна – до посушливого літа, вітер із півдня – значить літо буде холодним.

Сніг у цей день - буде йти до Масляної, дуже яскраве сонце 20 січня - весна буде ранньою.

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