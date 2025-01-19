20 січня у церковному календарі – день пам'яті святого Євфимія Великого.
20 січня (2 лютого за старим стилем) – день пам'яті преподобного Євфимія Великого.
20 січня у церкві вшановують пам'ять преподобного Євфимія схимника та Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни та Римми.
Свято 20 січня за старим стилем – Собор Іоанна Предтечі.
20 січня на день святого Євфимія важливо сходити до церкви чи помолитися вдома.
У святого просять вилікувати душу та тіло від недуг, допомоги у прийнятті складних рішень, зміцненні віри.
За старих часів 20 січня обов'язково випікали хліб, адже вважалося, що він принесе успіх.
Якщо з'їсти гарячий шматочок свіжоспеченого хліба - хвороби оминуть.
Що не можна робити 20 січня:
20 січня слід бути особливо обережними із гострими предметами, раніше вірили, якщо поріжешся – хтось із близьких захворіє.
Не можна піднімати з землі дрібницю - це до злиднів, треба побоюватися щось втратити, інакше весь рік будуть фінансові труднощі.
Прикмети на 20 січня:
Якщо погода 20 січня стоїть ясна та холодна – до посушливого літа, вітер із півдня – значить літо буде холодним.
Сніг у цей день - буде йти до Масляної, дуже яскраве сонце 20 січня - весна буде ранньою.
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