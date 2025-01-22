Люди обурювалися, що кози ходять по дворах, поїдають городину та псують облагороджені ділянки.

У Чернівецькій області чоловіка оштрафували за випасання кіз на території кладовища.

Як випливає з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік порушив правила благоустрою міста Хотина, випасаючи своїх кіз у місцях, не призначених для цього. Йдеться про територію міського кладовища, де свійські тварини пошкодили могильні плити та завдали шкоди сусіднім присадибним ділянкам.

Попри численні скарги місцевих жителів, чоловік не визнав своєї провини та звернувся до суду, стверджуючи, що його дії не порушували правил благоустрою, а на кладовищі кіз він не випасав.

Докази та свідчення

На судовому засіданні було заслухано свідків, які підтвердили, що чоловік проживає поруч із кладовищем і регулярно випасає там своїх тварин. Свідки наголосили, що кози неодноразово пошкоджували могильні пам’ятники, створюючи незручності для людей, які відвідують поховання своїх близьких.

До матеріалів справи також долучили відеодокази, на яких видно, як кози переміщуються кладовищем, у тому числі по могилах та надгробках.

У рішенні суду зазначено, що до міської ради надходила велика кількість скарг від мешканців. Люди обурювалися, що кози ходять по дворах, поїдають городину та псують облагороджені ділянки. Восени минулого року чоловік утримував 34 кози.

Рішення суду

Після розгляду всіх доказів суд вирішив залишити штраф у розмірі 1360 гривень без змін, визнавши чоловіка винним у порушенні правил благоустрою.

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