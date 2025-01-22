Люди возмущались, что козы ходят по дворам, поедают овощи и портят облагороженные участки.

В Черновицкой области мужчину оштрафовали за выпас коз на территории кладбища.

Как следует из материалов Единого государственного реестра судебных решений, мужчина нарушил правила благоустройства города Хотина, выпасая своих коз в местах, не предназначенных для этого. Речь идет о территории городского кладбища, где домашние животные повредили могильные плиты и нанесли ущерб соседним приусадебным участкам.

Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, мужчина не признал свою вину и обратился в суд, утверждая, что его действия не нарушали правила благоустройства, а на кладбище коз он не пас.

Доказательства и свидетельства

На судебном заседании были заслушаны свидетели, подтвердившие, что мужчина проживает рядом с кладбищем и регулярно пасут там своих животных. Свидетели отметили, что козы неоднократно повреждали могильные памятники, создавая неудобства для посещающих своих близких людей.

К материалам дела также приобщили видеодоказательства, на которых видно, как козы перемещаются на кладбище, в том числе по могилам и надгробиям.

В решении суда отмечено, что в городской совет поступало большое количество жалоб от жителей. Люди возмущались, что козы ходят по дворам, поедают овощи и портят облагороженные участки. Осенью прошлого года мужчина удерживал 34 козы.

Решение суда

После рассмотрения всех доказательств суд решил оставить штраф в размере 1360 гривен без изменений, признав мужчину виновным в нарушении правил благоустройства.

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