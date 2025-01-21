Середина января удивляет украинцев аномально теплой погодой , и следующая рабочая неделя обещает быть стабильно теплой и в основном сухой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".
Понедельник, 20 января
Неделя начнется сухой погодой по всей стране. Ночная температура местами будет опускаться ниже нуля:
в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях – до -4°C;
на востоке (Харьковская, Сумская, Полтавская области) – до -3°C;
во Львовской, Ровенской и частично Николаевской областях – до -2°C.
Впрочем, в некоторых регионах ночная температура останется плюсовой. Днем по всей стране ожидается от +4°C до +9°C, в частности:
в Николаевской и Одесской областях – до +9°C;
в Крыму и Херсонской области – до +7°C;
в Киеве днем прогнозируют +3...+5°C.
Вторник, 21 января
Погода во вторник будет похожей, но еще теплее. Ночные температуры поднимутся до -1...+1°C в большинстве областей. Лишь иногда ожидается до -2°C, например, в Кировоградской области.
Днем столбики термометров в южных и западных областях покажут +8...+9°C, а на остальной территории - в пределах +4...+6°C. В столице дневная температура составит +3...+5°C.
Среда, 22 января
Среда останется сухой. Ночные температуры будут варьироваться в пределах -1...+1°C, хотя в Донецкой и Луганской областях возможны незначительные заморозки до -2°C.
Днем теплее всего будет на юге и в Запорожской области - до +7°C. В центральных и восточных регионах ожидается +5…+6°C, в большинстве других областей – до +4°C.
Четверг, 23 января
В четверг сохранится преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в Крыму. Ночные температуры не изменятся – от -1 до +1°C, а на юге и востоке – до +4°C.
Дневная температура в большинстве областей поднимется до +5°C, в южных регионах, Прикарпатье и Черновицкой области - до +7°C.
Пятница, 24 января
В конце рабочей недели принесет дожди почти по всей стране. Ночная температура будет колебаться в пределах -1...+1°C, днем – от +4°C до +8°C, теплее всего будет в Крыму.
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