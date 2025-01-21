Астролог попередила українців та назвала області, які найбільш небезпечні найближчим часом.

Війна в Україні буде триватиме, а президент РФ Путін наказав готувати новий удар.

Таким прогнозом подолилась астролог Ангеліна Вакуліна та назвала регіони, які найбільш небезпечні.

"Суми та область, Чернігів та область. Запоріжжя, Дніпро, Харків, Кременчук, Полтава, Миргород. Підвищена небезпека найближчими днями", - вважає астролог.

Також астролог попередила жителів Житомира і області, Рівного та Луцька.

"Реагуйте на сигнали тривоги. Будуть збої в багатьох містах! Звук на телефоні не вимикаємо, можуть бути прильоти до сирен! Просто не будьте необачними. Дітей вдома притримайте найближчі дні, особливо садочки без власних укриттів. Не ризикуйте!", - зазначила Вакуліна.

За словами астролога Вакуліної, у деяких регіонах не буде води і тепла.

"Буде летіти багато, різного. Одеса і область, Київ і область. Бути напоготові, максимально. Загроза серйозна", - каже астролог.

Ангеліна Вакуліна закликає не слухайти новини про мирні угоди і спад військових дій.

"Максимально уважно і зібрано! Зарядіть повербанки/телефони, будуть проблеми з електрикою", - попередила астролог.

Джерело: glavred.net.

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