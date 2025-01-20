За словами астролога, якщо дивитись на статистику, рік Змії часто був періодом трагічних подій для РФ.

Такою думкою поділився відомий астролог Влад Росс.

За його словами, березень та 5.05.2025 може стати вирішальними у війні Росії проти України.

"Щодо 5.05.25 то можлива зупинка вогню, а потім зупинка воєнного стану. Мій давній прогноз – все повинно трапитись у травні. Мій прогноз може реалізуватись", – прогнозує Влад Росс.

Влад Росс повідомив, що зміни не виключені і в березні, за статистикою, рік Змії часто був періодом бурхливих, часом трагічних подій для рф.

"Працює цикл Юпітера. Кожні 12 років він в зодіакальному знакі Близнюків. Це несе смерть та руйнування, руйнування для імперії", – каже астролог.

За словами астролога Влада Росса, не виключається, що гаряча фази війни може завершитись близько 5.05.25, раніше або пізніше.

"А мирні домовленості можуть бути підписані восени. Липень, серпень, вересень – з’явиться більше шансів. А зараз буде можливість припинити вогонь, не виключається, що ситуація буде нагадувати АТО", – прогнозує астролог.

Джерело: tsn.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, коли варто чекати наступного масованого повітряного удару росії по Україні.

Своєю думкою поділився військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, є ознаки підготовки окупантів до повітряної атаки, але це не означає, що вони обов'язково відбудуться.

Гетьман додав, що Росії потрібен місяць десь між атаками для того, щоб зробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

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