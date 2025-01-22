У Харківській області суд розглянув справу військовослужбовця, який під час відбиття атаки ворожого безпілотника здійснив кілька пострілів у бік іншого бійця, котрий у цей час не перебував на своєму посту.

Про це йдеться в матеріалах справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Як стало відомо під час судового розгляду, військовий разом із товаришами по службі виконував бойове чергування. Під час його проходження бійці помітили в небі ворожий БпЛА і почали відкривати вогонь. У цей момент обвинувачений зауважив, що один із його побратимів відсутній на своєму посту.

Під час сварки, що виникла через відсутність товариша на позиції, військовий відкрив вогонь по ньому, здійснивши три-чотири постріли. Внаслідок цього потерпілий отримав важке поранення.

Позиція суду

Суд кваліфікував дії обвинуваченого як нанесення важких тілесних ушкоджень. Водночас постраждалий та його адвокат не з'явилися на засідання, незважаючи на належне попередження.

Враховуючи всі обставини справи, суд виніс вирок — два роки позбавлення волі. Однак покарання було замінене на один рік умовного терміну.

Вирок не підлягає оскарженню з огляду на те, що фактичні обставини справи не були оскаржені в суді першої інстанції.

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