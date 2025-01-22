У середу, 22 січня, Україну накриє несприятлива погода, а саме — дощі з мокрим снігом і сильні пориви вітру; окрім цього, температура в деяких регіонах може знизитися.

Українцям варто чекати погіршення погоди від завтра.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона наголошує, що в деяких регіонах країни температура може знизитися, а вітер — стати рвучким.

У столиці 22 січня очікується хмарна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +3 °C, а вночі знизиться до 0 °C. В другій половині дня та ввечері можливі дощі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, рвучкий, що також додасть дискомфорту містянам.

По всій Україні температура у середу буде досить помірною, температура повітря коливатиметься від +1 до +4 °C. Однак на півдні країни буде значно тепліше — +3 до +7 °C. У східних областях температура знизиться до -1 °C, а опадів не очікується.

На заході, півночі та в центрі країни можливі дощі з мокрим снігом, а на півдні та сході погода буде більш сухою. Однак на сході країни синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Однак є і хороша новина, каже синоптик: вже з п’ятниці, 24 січня, в Україні очікується незначне потепління.

Раніше Politeka також писала, що середина січня дивує українців аномально теплою погодою, і наступний робочий тиждень обіцяє бути стабільно теплим і здебільшого сухим. Тиждень розпочнеться сухою погодою по всій країні. Нічна температура місцями опускатиметься нижче нуля.

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