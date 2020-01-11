Американские ученые выяснили, что жареная рыба может нанести вред организму

Многие специалисты советуют употреблять рыбу для поддержания здоровья. Жареные морепродукты рекомендует употреблять дважды в неделю Американская кардиологическая ассоциация. И это неудивительно, ведь рыба является источником Омега-3 жирных кислот.

Кроме того, британские кардиологи также рекомендуют питаться морепродуктами для профилактики сердечного приступа.

Вот только другие американские ученые из Университета Эмори не согласны с коллегами. По их данным, употребление жареной рыбки приводит к инсульту. Такие выводы специалисты сделали, изучив информацию анкетирования с участием 21 675 человек возрастом (в среднем) 65 лет.

Респонденты сообщили ученым о своем питании, которое касались и еды в виде тунца, моллюсков жареной и не жареной рыбы. После этого исследователи стали наблюдать за людьми.

В результате изучения историй болезней добровольцев, специалисты выяснили, что риски возникновения инсульта были выше именно у тех, кто употреблял морепродукты, в основном, жареную рыбу.

По мнению экспертов, хоть рыба сама по себе и полезна, но именно ее жарка приводит к потере жирной кислоты омега-3. В итоге ученые не рекомендуют есть рыбу два-три раза в неделю, так как это вызывает большие шансы заболеть инсультом и приведет к ранней смерти из-за сердечных заболеваний.

Напомним, ученые выяснили, что вред приносит и морская рыба. Как оказалось, морские обитатели заглатывают частички микропластика размером около пяти миллиметров. Питаясь рыбой, в организме человека накапливаются частички и в результате развиваются опухоли.

«Такие частицы обладают особыми физическими и динамическими свойствами. Чем дольше они находятся в морской воде, тем опаснее для человека», — сообщили эксперты.

Работа над изучением вопроса микропластика в мировом океане уже проходит около двух лет.

Такой пластик очень трудно заметить и бороться с ним тяжело. Отметим, ученые бьют тревогу из-за большого количества отходов, ведь это плохо влияет не только на морских жителей, но и на организм человека. К слову, лосось считается самой токсичной едой в мире.

Напомним, морская рыба вызывает смертельное заболевание: ученые потрясли новым открытием.

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