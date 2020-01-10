Кризис среднего возраста у мужчин легко выявить по нескольким манерам поведения

Для кризиса среднего возраста у мужчин есть свои причины. Эмоциональное состояние может «побороть» человека внезапно. Особенно подвержены кризису мужчины после 40 лет, но иногда симптомы проявляются в возрасте — 35. Психолог Ангелина Колесниченко, сообщила, что состояние способно «поглотить» мужчин до 50 лет.

Есть основные признаки кризиса среднего возраста у мужчин, сообщает Здоровье 24.

Первое — это уход за внешностью. Такие мужчины внезапно покупают себе кремы и красят волосы, они начинают сильно переживать, что надеть.

Некоторые становятся одержимы спортом. Мужчины могли раньше лежать на диване, а сейчас все тщательнее следят за формой.

Представители сильного пола чаще вспоминают былое, они оглядываются назад на свои лучшие годы жизни.

Также мужчины с кризисом становятся депрессивнее, они часто себя жалеют и теряют мотивацию. Такие люди могут удаляться от родных и близких. У них теряется интерес к семье, мужчины больше начинают тратить времени на друзей и работу. «Судари» способны вообще проявить враждебность к родным, срываясь на них и раздражаясь. В мужском подсознании появляется мысль, что они не реализовали свои мечты из-за семей.

Кроме этого, мужчин поражает жгучее желание завести новое хобби. Такие представители сильного пола хотят уйти от рутины и решают заниматься совершенно чем-то новым.

Плюс мужчины с кризисом среднего возраста проявляют импульсивное поведение. Они могут, ни с кем не посоветовавшись, уехать в другой город, уволиться либо совершить крупную покупку.

Указанные мужчины практически не спят с женой, отвлекаясь от рутины, чтобы не чувствовать себя в кризисе.

Напомним, сексолог рассказал правила прелюдий. Первым делом стоит разогреть своего партнера, особенно женщину. Врач рекомендует начинать с периферических зон, касаний и взглядов.

Чтобы добиться одновременного оргазма, мужчина должен хорошо возбудить свою вторую половинку до введения полового члена во влагалище. Обоюдный оргазм определяет не столько период фрикций, сколько уровень возбуждения до их начала.

Готовность к половому акту помогает определить увлажнение половых путей.

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