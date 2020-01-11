Исследователи из Австрии провели специальный эксперимент в ходе которого выяснилось нечто невероятное: человеческий организм содержит в себе пластик

О данном исследовании стало известно после выхода публикации полученных анализов. В частности, ученые провели сравнение образцов человеческих экскрементов, собранных от представителей населения восьми стран, пишет Сlutch.

Среди стран были: РФ, Австрия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Польша, Британия и Япония. Однако увидеть подобного рода результаты исследования ученые точно не ожидали. Дело в том, что полученные материалы удивили группу ученых не на шутку: в среднем, в каждых десяти граммах экскрементов было около двадцати микрочастиц пластика, каждый из которых был размером от 50 до 500 микрометров.

Стоит отметить, что во время исследования ученые попросили вести дневник каждого добровольца, участвующего в эксперименте. В дневник записывались те данные, которые касались непосредственного употребления пищи в течение исследования. Выяснилось, что вся еда подопытных была упакована в какой-то вид пластика (разные варианты для каждого типа пищи). При этом даже вода, которую люди покупали в бутылках, естественно была из того же материала.

Из восьми представителей стран, шесть из них на постоянно основе употребляли в свой рацион морскую рыбу. Это, к слову, также оказывает определенный «отпечаток» на наш организм, ведь в мировой океан попадает около пяти процентов всех пластиковых отходов, которые рыбы, зачастую, и употребляют в качестве своей пищи.

Тем не менее, сказать однозначно, как частицы пластика попали в таких объемах в наш организм невозможно.

Ученые составили список возможных угроз, которым подвергается наш организм из-за содержания пластика в нашем теле.

В кишечнике пластик не останавливается: он способен проникать в печень, кровь и лимфу человека. А когда он находится там, но данные губительные для нас вещества способны постепенно разрушить наш организм.

Среди негативных воздействий на человеческий организм имеются:

Нарушение гормонального баланс и фертильности (это приводит к снижению сексуального влечения, снижает возможность зачатия в целом и также снижает возможность рождения здорового ребенка).

Нарушение процесса метаболизма (это приходит к тому, что человеческий организм повышает свой вес, постепенно получая ожирение).

Провоцирование различных онкологических заболеваний.

Исследователи заявили, что нам следует больше использовать стеклянную продукцию, меньше покупать продукты в пластиках, а также меньше его использовать в принципе.

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