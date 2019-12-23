Многие дома ходят босиком. Казалось бы, все естественно — дома нет битых стекол и других опасных предметов и тут наши ноги могут отдохнуть от обуви. Но ученые говорят, что это опасно

Исследователи Аризонского университета, установили, что на подошве домашних тапочек «проживает» 421 тысяча бактерий, до 90 процентов которых моментально «заселяют» чистейший кафельный пол при первом же шаге по кухне.

Амеш Адалья — эксперт по инфекционным заболеваниям Центра медицинских исследований Университета имени Джона Хопкинса уверяет, что до 99 процентов микробов, обнаруженных на планете, не представляют никакой опасности.

Рустам Фахрутдинов — врач-ортопед в составе группы специалистов участвовал в экспериментах, доказывающих положительный эффект ходьбы без обуви — особенно для людей, страдающих от плоскостопия. Он говорит, что ходить нужно только по неровной поверхности: песок, галька, трава, специальные коврики. Лишь в этом случае весь мышечно-связочный аппарат ступни задействуется правильно.

Имея очень сложное строение, человеческая стопа выполняет важнейшую функцию, которая заключается в амортизации и удержании тела. Когда человек ходит по неровной поверхности, вся тяжесть его тела приходится на первую и пятую плюсневые косточки (они находятся под большим пальцем и мизинцем) и на пяточную кость. Остальные кости в этот момент как бы образуют арки поперечного и продольного сводов. Когда мы изо дня в день ходим босиком по плоской поверхности, один из сводов начинает опускаться, а другой подниматься. В результате стопа постоянно заваливается, развивается плоскостопие, нагрузка на позвоночник увеличивается, в результате чего нарушается деятельность внутренних органов.

Даже синтетические ковры вносят свою долю негатива в здоровье босоногого члена семьи. Материалы, из которых изготавливаются такие половые покрытия, активно накапливают статическое электричество, что при длительном воздействии ведет к нарушениям в нервной системе. Также у человека могут быть головные боли, бессонница, общая усталость. А зимой, когда статического электричества особенно много, врачи нередко фиксируют сердечно-сосудистые заболевания, вызванные воздействием такого электричества.

Европейские врачи бьют тревогу: современные люди не приспособлены к ходьбе без обуви. Даже дома ноги не защищены от агрессивного воздействия всевозможных химических противомикробных препаратов, которыми мы моем пол. А еще єто деформация стопы на ровной поверхности.

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