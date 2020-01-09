Головная боль, жажда, слабость во всем теле — симптомы похмелья, которые ощущал каждый после безконтрольного употребления алкоголя

«Народная мудрость» в этом случае рекомендует выпить рюмочку водки или коньяка, стакан рассола, чашку кофе. Но так ли безопасны эти рецепты выхода из похмелья, как кажется?

«Клин клином»

Один из самых любимых рецептов избавления от похмельного синдрома является употребление с утра небольшой дозы алкоголя. Одни «знатоки» советуют пиво, другие — напитки покрепче.

Врачи предупреждают, такой метод лечения — это прямая дорога к запою. Особенно плохо привычка похмеляться сказывается на людях, больных алкоголизмом, и тех, чья печень и почки медленно перерабатывают спирт. Новая порция алкоголя при похмелье станет настоящим ударом по организму.

Крепкий кофе

Кофеин бодрит и якобы «проясняет мозг». Но и этот рецепт на поверку оказывается очень вредным. Спиртосодержащие напитки и так выводят жидкость из организма (отсюда — утренняя жажда), а кофе лишь усугубляет обезвоживание. Пить его при похмелье категорически противопоказано.

Огуречный рассол

Еще одним популярным средством считается ядреный огуречный рассол. Он приносит ощущение облегчения, но вместе с тем и много вреда. Зеленский оказался в СИЗО: «Я умер как политик», фото из камеры

Рассол содержит чрезмерное количество соли и уксуса. При избыточном содержании эти два компонента — настоящие враги здоровья. Соль вызывает застой жидкости в тканях, что провоцирует отеки и задерживает выведение этанола. То есть соль буквально тормозит процесс очищения организма от спирта.

Чем лечить похмелье

Можно подготовиться к предстоящему празднику, чтобы не страдать после него на утро похмельем. «Подготовка» заключается не в умеренных приемах спиртного, как принято считать, а в хорошем отдыхе и основательном перекусе накануне празднества.

Прежде чем идти праздновать, необходимо перекусить. На пустой желудок проще «перебрать», поскольку алкоголь притупляет чувство голода.

Также можно принять пару-другую таблеток активированного угля. Он отлично впитывает токсины и поможет во время вечеринки не слишком опьянеть. С той же целью стоит съесть 1—2 апельсина. Содержащийся в цитрусовых витамин С помогает более быстрой переработке и выведению этанола.

На утро после вечеринки необходимо пить побольше воды, морса или сока из любых цитрусовых. Они восполнят недостающую в организме жидкость и помогут поскорее вывести токсины из печени и почек. После нескольких стаканов перечисленных напитков лучше всего лечь поспать.

Сон — отличное лекарство. Во время отдыха организм скорее очистится и восстановит свои нормальные функции. Отдохнув, можно выйти на прогулку, чтобы насытить кровь кислородом.

Напомним, ученые выяснили, для кого употребление алкоголя становиться причиной смерти.

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