Для "спасения" авто из грязи или снега, не обязательно использовать другую машину или же просить пассажиров подтолкнуть

Как передает Obozrevatel, это вполне можно сделать самому при помощи подручных средств – палки (доски) и веревки (ленты).

Видеоролик такого лайфхака опубликовал YouTube-канал Secret Autochanel. Как следует из видео, для самостоятельного освобождения авто из западни палку необходимо прикрепить к колесу, после чего аккуратно начинать выезжать.

Конструкция станет упором и не позволит колесу пробуксовывать на месте, благодаря чему автомбиль сможет двигаться.

Главным условием явлется правильно подобранная палка, чтобы та не цеплялась бы об колесную арку автомобиля.

Автор лайфхака взял себе крупную доску, так как его внедорожник имеет большое расстояние между колесом и кузовом машины.

Ранее стало известно, что в Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.

Отмечается, что государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Поэтому 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

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