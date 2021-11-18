Создатель интернет-портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов рассказал, почему украинские водители и иностранные граждане ведут себя как хотят на дорогах в Украине, при этом соблюдают все правила ПДД заграницей.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Даже самый злостный нарушитель правил дорожного движения в Украине, выезжая за границу, становится законопослушным, тихим, спокойным и на знак 30 он едет 25 км. И только приезжая в Украину, водитель может выпить и сесть за руль или ездить со скоростью 200 км по трассе, а в городе 100 км. Ведь даже иностранцы, приезжая в Украину, начинают безобразно вести себя на дорогах. Я неоднократно был на месте ДТП с пьяными сотрудниками дипломатических организаций. С их детьми, когда сын посла в пьяном состоянии куда-то там врезается», - сообщил он.

Антонов сказал, что так происходит, потому что отсутствует контроль, и даже запуск патрульной полиции в 2015 году позиционировался как присутствие их как полиции на месте происшествия, но не для наказания, а для ощущения вашего чувства безопасности. Если раньше ГАИ и спецподразделение «Кобры» были карательными органами, подчеркнул он, сейчас патрульная полиция считается органом надсмотра и помощи водителям.

«Но с нами так нельзя, и как бы не говорили, что нашему народу живется плохо, со всех сторон нас надо контролировать. Потому что иначе люди будут просто погибать, ведь они не способны сами контролировать ситуацию. Сейчас постепенно внедряются ужесточения, есть камеры автоматической фиксации, есть камеры контроля скорости. Но кроме всего прочего, нам нужна превентивная работа с водителями, а не работа постфактум», - резюмировал он.

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