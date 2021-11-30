В Днепровском районе Киева клиент на территории автомойки оставил автомобиль Tesla, а пьяный автомойщик угнал авто клиента и попал в ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Инцидент произошел по улице Радужная. Клиент оставил автомобиль Tesla на мойке, отойдя на несколько минут. Когда он вернулся, то не смог найти свой автомобиль. На место прибыла полиция, которая также получила сообщение о ДТП неподалеку.

На месте происшествия был обнаружен пропавший автомобиле Tesla, за рулем которого оказался сотрудник автомойки, 1985 года рождения. Прибор Драгер обнаружил 2.36 промилле алкоголя в крови мужчины. Свои действия он объяснил тем, что просто захотел покататься.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 УК Украины – незаконное завладение транспортным средством.

По предварительной информации, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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