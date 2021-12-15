Автор проекта «ЗупиниЛося» Константин Андриюк рассказал о крупнейших хамах на столичных дорогах и назвал наиболее возмутительные отмазки нарушителей.

Об этом он рассказал в программе «in Kyiv» с Екатериной Павловой.

Как рассказывает гость программы, очень часто водители дорогих автомобилей, видя опасность в виде, например, активистов «ЗупиниЛося», сразу пытаются скрыться. Он объясняет, что этим людям лучше избежать позора, чем начать дебаты.

Кроме того, добавляет Константин Андриюк, это люди из той категории, которая дорвалась к машине, у них сдают нервы, они выезжают на тротуары, их останавливают и в результате они обвиняют всех, кто есть вокруг. «Если человек в такой ситуации начинает хамить, то он уже проиграл. Такой человек уже не ведет словесную интеллектуальную дуэль, потому что это уже уровень такого очень приземленного человека», - рассуждает автор проекта.

Самыми же большими хамами на дорогах он называет тех людей, которые воплотили свою мечту, наконец-то купив авто. «Ибо у очень многих людей такого типа заложены комплексы, что тот, кто не имеет авто, он какой-то неудачник. И вот этот человек садится за руль, видит ситуацию на дорогах и начинает нарушать, как все», - объясняет Константин Андриюк. По его словам, таким людям оскорбительно, поскольку самореализация в других областях им не удается, поэтому они нарушают так же, как и все остальные.

Среди худших отмазок, отмечает гость программы, есть следующие слова: «А где здесь был знак? Так все ездят». «И в этот момент ты понимаешь, что неизвестно, как он получил свои права», - говорит он.

Как сообщала Politeka, Андриюк рассказал о ситуации с общественным транспортом в Киеве.

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