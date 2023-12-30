Несомненно, большинство украинцев сталкиваются с трудностью приобретения нового автомобиля от производителя из-за финансовых ограничений. Поэтому многие вынуждены искать подходящий вариант на вторичном рынке в Украине или рассматривать возможность покупки автомобиля за рубежом. Важным критерием для большинства является надежность машины, которая прослужит долгие годы, пишет Хайзер.

Недавно немецкая организация TÜV Sud опубликовала рейтинг качества автомобилей за 2023 год, основанный на данных технического осмотра 10 миллионов автомобилей.

Результаты рейтинга доступны на официальном сайте TÜV Sud.

Лидерами в списке оказались модели, построенные на платформе Volkswagen Golf (особенно минивэн Sportsvan и Audi TT), а также Mercedes B-Class.

С другой стороны, среди автомобилей возрастом два-три года Tesla Model 3 оказалась в числе аутсайдеров согласно данным исследования.

Самые надежные подержанные автомобили по рейтингу TÜV Sud:

Для автомобилей возрастом 2–3 года:

Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто с дефектами.

Audi Q2 — 2,1%.

Audi TT — 2,5%.

Для автомобилей возрастом 4–5 лет:

Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2% авто с дефектами.

Volkswagen T-Roc — 4,2%.

Volkswagen T-Cross — 4,6%.

Однако среди менее надежных автомобилей двух-трехлетнего возраста оказались Tesla Model 3 (14,7 процента), Dacia Logan (11,4 процента) и Seat Alhambra (10,3 процента).

Также были выявлены тройки лидеров и аутсайдеров для возрастных групп автомобилей от 6 до 13 лет.

Помимо этого, эксперты TUV SUD сделали выводы, отметив, что средний возраст автомобилей в Германии превысил 10 лет, что связано с инфляцией, ростом процентных ставок и ухудшением экономической ситуации автовладельцев, отраженным в увеличении доли выявленных критических дефектов в техническом состоянии машин.