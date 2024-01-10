За 2023 год в стране было продано более 37 тысячи электрокаров, что почти в три раза больше, чем предыдущий год. Пишет Хайзер.

Среди проданных в Украине новых электроавто особенно выделяются модели Volkswagen и Honda

В лидерах – кроссовер VW ID.4, а пятерку самых популярных новых электрокаров за 2023 год замыкают Dongfeng/Honda M-NV, Volkswagen ID.6, Honda eNS1 и BYD Song.

В разряде б/у электромобилей на украинском рынке продолжают пользоваться спросом такие модели, как Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen e-Golf, Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

За прошедший год Nissan Leaf был абсолютным лидером в этом сегменте, с продажами впечатляющих 5190 штук. Таким образом, электромобили становятся всё более популярными в Украине, что свидетельствует о растущей осведомленности об экологических преимуществах и экономической эффективности использования электрических транспортных средств.



Электромобили имеют несколько преимуществ по сравнению с бензиновыми автомобилями, хотя их привлекательность может зависеть от конкретных потребностей владельца и условий эксплуатации. Вот некоторые из основных преимуществ электромобилей:

Экологическая устойчивость: Электромобили обычно более экологически чистые, так как не выбрасывают токсичные газы и вредные частицы в атмосферу при эксплуатации. Они могут способствовать улучшению качества воздуха и снижению зависимости от источников энергии, основанных на ископаемых топливах, при использовании возобновляемых источников энергии для зарядки. Экономия на топливе: Зарядка электромобиля обычно дешевле, чем заправка бензином. Это может привести к более низким операционным расходам в течение времени, особенно при учете субсидий и льгот, которые некоторые страны предоставляют владельцам электромобилей. Эффективность: Электромобили обычно обладают высокой эффективностью преобразования энергии из электричества в движение. Они могут использовать энергию более эффективно, чем традиционные автомобили с внутренним сгоранием, что позволяет им проезжать большее расстояние на ту же единицу энергии. Технологические возможности: Электромобили часто обладают передовыми технологиями и инновациями, такими как автопилот, системы связи и управления, а также возможности интеграции с мобильными устройствами. Снижение зависимости от нефти: Использование электромобилей способствует снижению зависимости от нефтяных ресурсов, что может быть важным фактором для обеспечения энергетической безопасности.

Тем не менее, стоит отметить, что есть и некоторые ограничения, такие как ограниченная инфраструктура зарядных станций, более высокая начальная стоимость электромобилей и ограниченная дальность по сравнению с традиционными автомобилями на бензине.