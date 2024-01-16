В зимний период часто сталкиваемся с проблемами запотевания внутреннего стекла автомобиля, что ухудшает видимость и усложняет процесс вождения. Уменьшение запотевания окон. Пронесите кошачий наполнитель в салон. Гранулы для кошачьего туалета являются отличными абсорбентами, которые помогают снизить влажность внутри автомобиля, пишет Хайзер.

Попали в пробку на обледенелой дороге? Управление автомобилем зимой может быть вызовом, особенно когда ваш транспорт остановился на скользкой поверхности.

Распылите наполнитель под колеса, и его гранулы обеспечат дополнительное сцепление, делая замерзшую поверхность менее скользкой. Это поможет вашим колесам улучшить сцепление с дорогой и быстро свернуть вас обратно на трассу.

Также существует несколько советов, которые могут помочь избежать забуксовки машины на льду и обеспечить лучшее сцепление: использование зимних шин. Зимние шины имеют специальный рисунок, улучшающий сцепление на скользких поверхностях. Установка зимних шин может значительно улучшить безопасность на льду.



Использование цепей на колесах. Если у вас есть цепи на колесах, они могут предоставить дополнительное сцепление на льду. Убедитесь, что вы знаете, как правильно установить цепи.



Хранение веса в багажнике:

Разместите дополнительный груз (например, песок или соль) в багажнике вашего автомобиля, чтобы обеспечить большее значение на задней части, что может улучшить тягу.



Плавный старт и тормоз:

Избегайте острых движений и прыжков. Плавный старт и торможение могут помочь избежать пробуксовки.



Использование антипробуксовочных систем:

Некоторые автомобили оснащены системами контроля пробуксовки (ASR или TCS), которые могут автоматически регулировать тягу на каждом колесе для предотвращения пробуксовки.