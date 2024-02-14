На eBay появилось объявление о продаже легендарного спортивного автомобиля Audi Quattro 1983 года выпуска, текущая цена которого чуть превышает 12 000 долларов.

Относительно низкая цена объясняется состоянием Audi Quattro 1983: с 2000 года он простоял в сарае в Аризоне. Об этом пишет «autocentre».

Несмотря на то, что автомобиль простоял в сарае в Аризоне более двух десятилетий, кузов автомобиля остался неповрежденным благодаря местному климату, характеризующемуся низкой влажностью и умеренными температурами.

Однако перед потенциальным покупателем возникают заметные проблемы. Требуется восстановление салона, а также необходимы немалые вложения в оживление двигателя, трансмиссии и ходовой части. Одометр этой Audi Quattro показывает пробег более 150 000 километров.

Audi Quattro 1983 года признан одним из первых серийных автомобилей с полным приводом. Базовая комплектация оснащена 2,1-литровым рядным двигателем с турбонаддувом мощностью 200 лошадиных сил. Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунды и развивать максимальную скорость 220 км/ч.

Несмотря на трудности с реставрацией, энтузиасты могут найти возможность приобрести такой классический спортивный автомобиль привлекательной, особенно учитывая его историческое значение как одного из пионеров в технологии полного привода.

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