Рассмотрим, причины неисправности АКПП, по каким признакам их можно определить, а также, как продлить ресурс автомата на максимальный срок.

Каждый водитель со стажем знает, что любой вид коробок, в том числе и АКПП, берет на себя огромную нагрузку. В итоге - поломки не избежать. Ее причиной может быть как естественный износ, так и следствие неправильной эксплуатации владельцем.

И правда, несвоевременное или некачественное техническое обслуживание, критические нагрузки, езда на холодном масле, экстремальный стиль вождения с резкими и частыми стартами и стопами - все это неминуемо приводит к различного рода поломкам автоматической коробки передач.

При этом каждый автовладелец, который хотя бы раз ремонтировал коробку передач, знает, насколько это может быть затратно. Следовательно, необходимо постоянно следить за состоянием АКПП и понимать, когда коробка выходит из строя, чтобы при первых же симптомах неисправности сразу обратиться к специалистам.

Щелчки, жужжание или нытье - первые признаки проблем с автоматической коробкой передач. Неисправная механическая коробка передач также будет издавать громкие звуки, которые, возникают из ниоткуда.

Другие симптомы неисправности автоматической коробки передач типичны и однозначны:

ощутимая вибрация по кузову во время или начале движения;

пробуксовка;

залипание или задержка переключения передачи, полное отсутствие одной/нескольких передач;

check на панели приборов;

полный стоп авто.

Можно ли ездить на неисправной АКПП

Специалисты настоятельно рекомендуют в таких ситуациях, а особенно при появлении шумов из коробки, пользоваться услугами эвакуатора. Максимум, что можно сделать, – это медленно проехать пару километров до сервиса.

Как избежать неисправностей АКПП:

проведение диагностики не реже 1 раза в год или 1 раза в 6 месяцев, если автомобиль старый, приобретался подержанным или поддается высоким нагрузкам;

систематически проходить техническое обслуживание, согласно рекомендаций производителя;

соблюдать рекомендуемую частоту замены масла с использованием только качественной (в идеале, оригинальной) жидкости;

самостоятельно или силами специалистов контролировать состояние масла, его количество, цвет;

при покупке подержанного автомобиля пройти полную диагностику и полностью заменить масло независимо от его состояния;

контролировать температуру в коробке, контролировать состояние радиатора. Если он не справляется с температурой, заменить на улучшенную модель или поставить дополнительный;

не ехать на холодном масле. В холодное время года прогревать коробку, как минимум, 5 минут;

не перегружать автомобиль, не эксплуатировать его не по назначению (например, семейное авто использовать в гонках, дрифтовать и т.п.);

исключать “тапку в пол” и резкий тормоз;

обслуживаться у специалистов, не пытаться самостоятельно проводить ремонт АКПП.

Читайте также:

Расход топлива вас удивит: секреты экономии, о которых знают не все автомобилисты

Как подключить смартфон к машине, чтобы слушать музыку

Как снизить расход топлива автомобиля: секреты, о которых знают не все