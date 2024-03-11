Каждый водитель со стажем знает, что любой вид коробок, в том числе и АКПП, берет на себя огромную нагрузку. В итоге - поломки не избежать. Ее причиной может быть как естественный износ, так и следствие неправильной эксплуатации владельцем.
И правда, несвоевременное или некачественное техническое обслуживание, критические нагрузки, езда на холодном масле, экстремальный стиль вождения с резкими и частыми стартами и стопами - все это неминуемо приводит к различного рода поломкам автоматической коробки передач.
При этом каждый автовладелец, который хотя бы раз ремонтировал коробку передач, знает, насколько это может быть затратно. Следовательно, необходимо постоянно следить за состоянием АКПП и понимать, когда коробка выходит из строя, чтобы при первых же симптомах неисправности сразу обратиться к специалистам.
Щелчки, жужжание или нытье - первые признаки проблем с автоматической коробкой передач. Неисправная механическая коробка передач также будет издавать громкие звуки, которые, возникают из ниоткуда.
Другие симптомы неисправности автоматической коробки передач типичны и однозначны:
- ощутимая вибрация по кузову во время или начале движения;
- пробуксовка;
- залипание или задержка переключения передачи, полное отсутствие одной/нескольких передач;
- check на панели приборов;
- полный стоп авто.
Можно ли ездить на неисправной АКПП
Специалисты настоятельно рекомендуют в таких ситуациях, а особенно при появлении шумов из коробки, пользоваться услугами эвакуатора. Максимум, что можно сделать, – это медленно проехать пару километров до сервиса.
Как избежать неисправностей АКПП:
проведение диагностики не реже 1 раза в год или 1 раза в 6 месяцев, если автомобиль старый, приобретался подержанным или поддается высоким нагрузкам;
систематически проходить техническое обслуживание, согласно рекомендаций производителя;
соблюдать рекомендуемую частоту замены масла с использованием только качественной (в идеале, оригинальной) жидкости;
самостоятельно или силами специалистов контролировать состояние масла, его количество, цвет;
при покупке подержанного автомобиля пройти полную диагностику и полностью заменить масло независимо от его состояния;
контролировать температуру в коробке, контролировать состояние радиатора. Если он не справляется с температурой, заменить на улучшенную модель или поставить дополнительный;
не ехать на холодном масле. В холодное время года прогревать коробку, как минимум, 5 минут;
не перегружать автомобиль, не эксплуатировать его не по назначению (например, семейное авто использовать в гонках, дрифтовать и т.п.);
исключать “тапку в пол” и резкий тормоз;
обслуживаться у специалистов, не пытаться самостоятельно проводить ремонт АКПП.
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