Многие считают, что если заводской глянец и блеск поверхности утрачен, то восстановить его поможет только профессиональная восстановительная полировка. Тем не менее, убрать царапину с автомобиля можно и самостоятельно.

Авария, вандализм, неудачная парковка и прочие неприятные происшествия – вот основные случаи возникновения царапин на кузове автомобиля. Кроме этого, опасности подстерегают везде: жесткие ветки кустарников, песок на грязных тряпках автомойщиков, случайные касания предметов при парковке и распахивании дверей, крупный град или даже пребывание кошки на капоте. Не удивительно, что когда эти моменты попадаются на глаза, то портят настроение автовладельцу и склоняют его задуматься о дорогостоящем ремонте. Вот только если царапины совсем маленькие, то можно с ними справиться и самостоятельно.

И правда, во многих случаях удаление царапин может обойтись более простыми и дешевыми способами – при помощи зубной пасты, средства для удаления мелких царапин, шлифовки или декора.

Предложенные советы применимы лишь к небольшим царапинам, при более серьезных повреждениях покрытия кузова следует однозначно обращаться к профессионалам.

Основные способы обработки царапин:

1. Убираем царапины на машине при помощи зубной пасты.

Все знают, что способность удалять царапины тесно связана с абразивными свойствами пасты.

Достаточно нанести зубную пасту на кусок ткани из микроволокна и хорошенько растереть ее в зоне повреждения кузова, после чего промыть место ремонта и высушить. Для большей уверенности процедуру можно повторить несколько раз.

2. Для борьбы с царапинами можно приобрести готовый набор "от царапин".

В таком наборе предусмотрены полироли с разным калибром абразивных частиц. Этот способ подходит исключительно для неглубоких царапин, когда поврежден лишь внешний прозрачный слой покрытия, а базовый остался нетронутым.

Такое решение "маскировки царапин" нельзя рассматривать как полноценное, но оно поможет уменьшить остроту проблемы на некоторое время.

3. Ремонт с помощью аэрозоля или краски Touch-Up

Прежде чем использовать краску, необходимо тщательно очистить царапину и отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Ну а далее нужно лишь правильно подобрать оттенок краски, который точно бы соответствовал цвету вашего авто и покрыть ею проблемное место.

Минусом этого способа является то, что он пригоден лишь для незначительных повреждений кузова.

4. Обработка восковым карандашом

Проведите восковым карандашом по царапине, при этом активное вещество заполнит полости, и поверхность сравняется. После полного высыхания обработанное место становится практически незаметным. Наилучший эффект при этом способе достигается, если после применения такого карандаша обработать поверхность цветообогащенной полиролью.

5.Полировка

Абразивные полироли снимут тонкий слой лакокрасочного покрытия в месте царапины и сравняют ее до одного уровня. Их применение требует аккуратности и внимательности, излишним усердием можно снять слишком много краски.

Для более деликатного воздействия существуют супертонкие абразивы и даже средства без абразива (маскировочные). Но они бесполезны при сильных повреждениях.

Используя полироль, необходимо точно следовать инструкции по применению.

6. Заклейте царапину клейкой лентой

Этот способ вряд ли подойдет для глубоких и больших царапин, однако на первое время это отлично замаскирует неприятный дефект.



Сегодня клейкие ленты выпускаются в разных цветах, поэтому выбрать нужный оттенок для вашей машины будет достаточно просто.

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