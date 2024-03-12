Пренебрежение техническим обслуживанием коробки передач может привести к серьезным и дорогостоящим последствиям.

Когда автомобилисты задумываются о замене масла, они часто отдают приоритет двигателю, упуская из виду острую необходимость замены в коробке передач.

Периодичность замены масла в коробках передач:

Обычно первоначальный интервал замены масла указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. В коробках «автомат» замена масла обычно происходит в интервале от 40 000 до 90 000 километров в зависимости от ее типа. В «автомате» часто используется ATF, а в механических трансмиссиях — MTF.

Важно отметить, что есть разные виды трансмиссионного масла.

Минеральное масло:

Экономичное, но требует замены каждые 30 000-40 000 километров.

Полусинтетическое масло:

Содержит присадки, улучшающие работу коробки передач. Рекомендуемая замена составляет около 40 000–50 000 километров.

Синтетическое:

Это масло премиум-класса с многочисленными присадками. Рекомендуемый интервал замены до 50 000–60 000 километров.

Замена масла в автоматической коробке передач:

Универсального пробега для замены масла в АКПП не существует, но типичный интервал составляет от 40 000 до 50 000 километров.

Замена масла в механической коробке передач:

Производители могут прямо не упоминать о необходимости замены в МКПП, но специалисты рекомендуют делать это каждые 50 000-60 000 километров.

Кроме этого, существуют индикаторы замены масла.

Автоматические коробки передач:

Изменение цвета масла (более темный цвет указывает на отработанное масло).

Запах гари (свидетельствует о постоянном перегреве, требующем дополнительной диагностики).

Пузырьки или пена в трансмиссионном масле (признак неподходящего масла или самого воздуха в системе).

Проблемы с АКПП, такие как неравномерное переключение передач.

Механические коробки передач:

Шум во время движения, который усиливается при переключении передач.

Какие-либо проблемы с переключением.

Самопроизвольное выключение передач.

Течь трансмиссионного масла из самой коробки передач.

Нужно понимать каждому владельцу авто, что нежелание менять масло в коробке передач приводит к неблагоприятным последствиям, как для автоматической, так и для механической коробки передач.

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